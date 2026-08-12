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Vrouw gereanimeerd na grote woningbrand in Etten-Leur

Brand

Vandaag, 06:30

Een vrouw is in de nacht van dinsdag op woensdag gereanimeerd na een grote woningbrand aan de Hubertuslaan in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning. Na de reanimatie is ze naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie.

De brand brak rond 00.30 uur uit. Het vuur sloeg volgens de politie over naar meerdere woningen in de directe omgeving. De brandweer rukte met drie tankautospuiten en een hoogwerker uit.

Oorzaak wordt onderzocht

Rond 02.30 uur had de brandweer het vuur onder controle. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP
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