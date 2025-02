Enorme rookwolken na grote brand in fabriekshal Sint Jansklooster

In Sint Jansklooster, in de kop van Overijssel, woedde woensdagmiddag een grote brand waarbij veel rook vrijkwam. De brand brak uit in een grote fabriekshal die volledig vlam heeft gevat, laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio IJsselland weten. De brandweer probeerde te voorkomen dat het vuur oversloeg naar een andere loods en naar naastgelegen woningen. Uit voorzorg zijn meerdere woningen in de omgeving ontruimd.

De brandweer werd rond 13.00 uur gealarmeerd over de brand, die woedde aan de Heetveld in de gelijknamige buurtschap in Sint Jansklooster. Vermoedelijk is het vuur ontstaan door werkzaamheden op het dak van de loods.

De brand is inmiddels onder controle. In verband met rookontwikkeling werd een NL-Alert afgegeven voor het gebied tussen Vollenhove, Sint Jansklooster en Heetveld. Dat is inmiddels weer ingetrokken.

Personeel kon wegkomen

Toen de brand uitbrak, was er personeel in de loods aanwezig. "Maar de bhv'er heeft het netjes opgepakt en het pand is op tijd ontruimd", zegt de woordvoerder van de veiligheidsregio.

Door de brand zijn in de omgeving zwarte neerslag en isolatiemateriaal neergekomen. De veiligheidsregio meldt dat mensen het isolatiemateriaal met handschoenen aan kunnen weggooien bij het restafval. Zwarte neerslag op bijvoorbeeld groenten in de tuin of op tuinmeubels kan daarvan afgespoeld worden.

ANP