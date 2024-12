Eigenaar Koen (31) emotioneel na brand Beachclub Texel: 'Dit is mijn levenswerk'

Strandpaviljoen 'Beachclub Texel' is in de nacht van donderdag op vrijdag volledig verwoest door een grote brand. Een nachtmerrie voor de 31-jarige eigenaar Koen Witte. Hij zag zijn trots in vlammen opgaan.

"Het is onwerkelijk", vertelt de emotionele ondernemer aan Hart van Nederland. "Dit is mijn levenswerk. Ik moet dit echt even emotioneel verwerken".

Koen is met zijn 31-jarige leeftijd een jonge ondernemer die de zaak een ruim vijf jaar geleden overkocht. Een trekpleister voor toeristen in de Texelse badplaats De Koog. Iets voor 02.00 uur werd al gemeld dat de vlammen uit het pand sloegen. De eigenaar is zelf woonachtig in Alkmaar en kreeg dus niet de kans zijn zaak te bezoeken tot de eerste boot 's ochtends richting het Waddeneiland vertrok.

"Het was heel moeilijk om daar te komen", aldus Koen. "Ik heb ook geen idee wat we moeten doen. Ook voor mij is zoiets de eerste keer."

Strandtenten hoeven niet weg in winter: 'Fantastisch, dit is waar wij om hadden gevraagd' Strandtenten hoeven niet weg in winter: 'Fantastisch, dit is waar wij om hadden gevraagd'

Vrijdagmiddag is Koen nog druk in de weer met het uitzoeken van de administratie rondom de verzekering. Ook moeten er opruimwerkzaamheden worden georganiseerd. Maar dit gaat wel wat tijd kosten. Hij kan namelijk niet constant op het eiland blijven. "Thuis in Alkmaar heb ik ook een klein baby'tje, dus ik hoop zo snel mogelijk naar huis te kunnen."

Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend. Niemand raakte gewond.