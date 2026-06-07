Enorme brand in Norg bij garagebedrijf met tankstation, NL-Alert verstuurd

Bij een garagebedrijf aan het Westeind in Norg woedt zondagmiddag een zeer grote brand. Vanwege de hevige rookontwikkeling is een NL-Alert verstuurd. De brandweer heeft opgeschaald naar het niveau 'zeer grote brand' en ook GRIP 1 is afgekondigd.

De Veiligheidsregio Drenthe roept mensen die last hebben van de rook op om ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te zetten. Ook wordt gevraagd om hulpdiensten de ruimte te geven en aanwijzingen van politie en verkeersregelaars op te volgen.

Grote rookwolk

De brand brak rond 14.00 uur uit bij het garagebedrijf en breidde zich snel uit. Brandweerkorpsen uit de regio zijn massaal uitgerukt om het vuur te bestrijden. De veiligheidsregio roept op om hulpdiensten de ruimte te geven.

Naast het garagebedrijf bevindt zich een tankstation. Om veiligheidsredenen is de omgeving ruim afgezet. Ook wordt gewaarschuwd voor zonnepaneeldeeltjes die bij de brand vrijkomen en in de omgeving terechtkomen.

Volgens de gemeente Noordenveld, waar Norg in ligt, zitten negentien gebouwen zonder elektriciteit door de brand. Waarschijnlijk duurt het tot ongeveer 22.00 uur om de stroomvoorziening te herstellen.

Knallen

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De brand zou begonnen zijn in een container in het pand. Wat er in die container stond, is niet bekend. Af en toe zijn bij de brand knallen te horen. Mogelijk gaat dat om gasflessen die in het pand liggen opgeslagen.

Niemand raakte voor zover bekend gewond. De veiligheidsregio houdt de situatie in de gaten. Mensen in de omgeving wordt geadviseerd uit de rook te blijven.