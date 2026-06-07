OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Enorme brand in Norg bij garagebedrijf met tankstation, NL-Alert verstuurd

Brand

Vandaag, 15:14

Link gekopieerd

Bij een garagebedrijf aan het Westeind in Norg woedt zondagmiddag een zeer grote brand. Vanwege de hevige rookontwikkeling is een NL-Alert verstuurd. De brandweer heeft opgeschaald naar het niveau 'zeer grote brand' en ook GRIP 1 is afgekondigd.

De Veiligheidsregio Drenthe roept mensen die last hebben van de rook op om ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te zetten. Ook wordt gevraagd om hulpdiensten de ruimte te geven en aanwijzingen van politie en verkeersregelaars op te volgen.

Grote rookwolk

De brand brak rond 14.00 uur uit bij het garagebedrijf en breidde zich snel uit. Brandweerkorpsen uit de regio zijn massaal uitgerukt om het vuur te bestrijden. De veiligheidsregio roept op om hulpdiensten de ruimte te geven.

Naast het garagebedrijf bevindt zich een tankstation. Om veiligheidsredenen is de omgeving ruim afgezet. Ook wordt gewaarschuwd voor zonnepaneeldeeltjes die bij de brand vrijkomen en in de omgeving terechtkomen.

Volgens de gemeente Noordenveld, waar Norg in ligt, zitten negentien gebouwen zonder elektriciteit door de brand. Waarschijnlijk duurt het tot ongeveer 22.00 uur om de stroomvoorziening te herstellen.

Knallen

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De brand zou begonnen zijn in een container in het pand. Wat er in die container stond, is niet bekend. Af en toe zijn bij de brand knallen te horen. Mogelijk gaat dat om gasflessen die in het pand liggen opgeslagen.

Niemand raakte voor zover bekend gewond. De veiligheidsregio houdt de situatie in de gaten. Mensen in de omgeving wordt geadviseerd uit de rook te blijven.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.