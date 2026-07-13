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Grote brand in centrum Meppel, kinderdagverblijf en bibliotheek ontruimd

Brand

Vandaag, 12:29

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In het centrum van de Drentse stad Meppel zorgt een brand voor veel rook en de ontruiming van in ieder geval een kinderdagverblijf. Dat meldt de veiligheidsregio. De brand is rond 10.00 uur ontstaan in een voormalige slagerij aan de Woldstraat, waarboven zich woningen bevinden.

Iets na 12.00 uur meldt de veiligheidsregio dat een deel van de dakconstructie naar beneden is gekomen en dat de achterkant van het pand "nog flink brandt". Daardoor is het voor de brandweer moeilijk om de brand goed te blussen.

In het brandende pand bevindt zich een opslag met onder meer barbecues, pallets en verpakkingsmaterialen, aldus een woordvoerder van de brandweer.

Kinderen opgevangen in hotel

Voor de kinderen die uit voorzorg uit het kinderdagverblijf worden gehaald, is opvang in een hotel geregeld. De brandweer brengt in kaart of ontruiming van andere panden nodig is.

Volgens locoburgemeester Robin van Ulzen hebben "inwoners hun woning moeten verlaten" en is ook een bibliotheek uit voorzorg ontruimd. Van Ulzen zegt dat de brand een grote impact heeft op de binnenstad van Meppel.

Twee NL-Alerts

De veiligheidsregio meldt dat tussen het ontstaan van de brand en 14.00 uur twee NL-Alerts zijn uitgezonden. "De brand aan de Woldstraat zal nog uren overlast veroorzaken." Er geldt een advies om ramen en deuren te sluiten en ventilatie dicht te houden totdat de rook weg is. De Voorstraat in Meppel, dichtbij de brand, is uit voorzorg ontruimd.

Door ANP

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