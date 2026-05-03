Autobrand slaat over op woningen in Hoogeveen, bewoners geëvacueerd

In het centrum van Hoogeveen is in de nacht van zaterdag op zondag een grote brand uitgebroken. Aan de Jonkheer de Jongestraat vatte een auto onder een carport vlam, waarna het vuur oversloeg naar woningen.

De brand begon bij de auto en sloeg over naar zeker twee woningen in een blok van acht huizen. Volgens Veiligheidsregio Drenthe is het vuur inmiddels onder controle en zijn er geen slachtoffers gevallen.

Alle bewoners van de acht woningen zijn uit hun huis gehaald. De brandweer schaalde op naar een grote brand, mede omdat het om een woonwijk in het centrum gaat en er vrees was voor veel rookontwikkeling.

Schade woningen

Hulpdiensten doen metingen om te bepalen of het veilig is voor bewoners om terug te keren. Er wordt ook gekeken hoe groot de schade is en of naastgelegen woningen zijn getroffen.

De rookontwikkeling viel uiteindelijk mee, omdat de brand in de auto relatief snel onder controle was, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio.