Grote uitslaande brand in Assen, flat ontruimd

Brand

Vandaag, 14:36 - Update: 5 minuten geleden

In een flat aan de Minervalaan in Assen is zondagmiddag een grote uitslaande brand geweest. Er zou volgens een correspondent ter plaatse ook een explosie zijn geweest, de brandweer kan dit nog niet bevestigen. De flat is ontruimd en een aantal woningen is onbewoonbaar verklaard.

De brandweer is met meerdere voertuigen ter plaatse geweest om de brand te blussen. Een persoon is naar het ziekenhuis overgebracht vanwege rookinademing.

Door Redactie Hart van Nederland

