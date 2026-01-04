Grote uitslaande brand in Assen, flat ontruimd

In een flat aan de Minervalaan in Assen is zondagmiddag een grote uitslaande brand geweest. Er zou volgens een correspondent ter plaatse ook een explosie zijn geweest, de brandweer kan dit nog niet bevestigen. De flat is ontruimd en een aantal woningen is onbewoonbaar verklaard.

De brandweer is met meerdere voertuigen ter plaatse geweest om de brand te blussen. Een persoon is naar het ziekenhuis overgebracht vanwege rookinademing.