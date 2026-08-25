Grote brand verwoest meubelmakerij in Dokkum, pand ingestort

Een grote brand heeft in de nacht van maandag op dinsdag het pand van meubelmakerij De Meubelspecialist Friesland aan de Beurtvaart in Dokkum verwoest. Het gebouw is ingestort. Met een kraan wordt het pand verder uit elkaar getrokken, zodat de brandweer beter bij de brandhaarden kan komen. De brandweer heeft iets voor 06:00 uur het sein brandmeester gegeven.

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De brandweer kreeg rond 03:27 uur een melding van de brand. Enkele minuten later sloegen de vlammen uit het pand en kwam veel rook vrij. De inzet werd opgeschaald naar grote brand.

Naastgelegen panden niet in gevaar

Het getroffen bedrijfspand is ongeveer twintig bij twintig meter groot. Volgens Veiligheidsregio Fryslân lopen de panden ernaast geen gevaar. Netbeheerder Liander sluit de stroom en het gas in het afgebrande pand af.

Rond 04:24 uur was de hoeveelheid rook flink afgenomen. De brandlucht is in Dokkum en omgeving nog wel goed te ruiken. Om 05:51 werd het sein brandmeester afgegeven. De brandweer zegt nog enige tijd bezig te zijn met nablussen.

Stichting Salvage helpt de eigenaar met het afhandelen van de schade. Bij de brand is niemand gewond geraakt.