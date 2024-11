Doden gevonden in woning na brand in Borculo

In een woning aan de Beukenlaan in Borculo zijn zondagochtend twee mensen overleden aangetroffen na een brand. Rond 06:00 uur werd de brand gemeld, maar bij aankomst van de brandweer was het vuur al gedoofd.

Brandweerlieden troffen de lichamen van de twee slachtoffers aan toen ze de woning betraden. Hulpdiensten konden helaas niets meer voor hen betekenen.

De politie is inmiddels een onderzoek gestart naar de omstandigheden van de brand en de dood van de slachtoffers. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan en of er sprake is van een ongeval of een andere oorzaak. De omgeving van de woning is afgezet voor forensisch onderzoek.