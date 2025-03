Dode man gevonden na brand in Rotterdamse woning

In Rotterdam-Overschie is woensdagavond een man overleden bij een woningbrand. De brand brak iets na 23:00 uur uit op de begane grond van een huis aan de Willem de Zwijgerstraat. Hulpdiensten haalden de man uit de woning en probeerden hem op straat te redden, maar zonder succes.

De exacte doodsoorzaak is nog onbekend. Het is niet duidelijk of de man door de brand om het leven is gekomen of dat er een andere oorzaak is. De politie gaat vooralsnog niet uit van een misdrijf en doet verder onderzoek.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Buren slaan alarm

Volgens een 112-correspondent sloegen buren alarm nadat ze een rookmelder hoorden afgaan. Ook merkten ze dat de muren warm waren en roken ze een brandlucht. Daarop werd direct de brandweer gebeld.

Hoewel de brand snel onder controle was en niet oversloeg naar andere woningen, bleek de situatie voor de bewoner fataal. Hoe het vuur precies kon ontstaan, wordt nog onderzocht.