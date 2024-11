Dode gevonden na uitslaande woningbrand Roelofarendsveen

Bij een woningbrand in het Zuid-Hollandse dorp Roelofarendsveen is in de nacht van woensdag op donderdag een persoon om het leven gekomen. De veiligheidsregio liet eerder weten dat de bewoner sinds het uitbreken van de brand vermist is.

De brand woedde in een rijtjeshuis in de Mimosastraat. Toen de brandweer ter plaatse kwam, was de brand over alle verdiepingen al uitslaand, en liep het vuur door naar de naastgelegen woning. Daarom moest een aantal inwoners van het rijtje hun huizen verlaten.

De brand was rond 03.00 uur al onder controle, maar de schade is groot. Door de weersomstandigheden was de rookgeur goed te ruiken in Roelofarendsveen en omgeving.

Het is nog niet duidelijk of het gevonden lichaam van de vermiste bewoner is.

ANP/Hart van Nederland