Brand met dodelijk slachtoffer in Raamsdonksveer vermoedelijk aangestoken

De brand in een appartementencomplex in Raamsdonksveer waarbij woensdag een persoon om het leven kwam, is vermoedelijk aangestoken. Dat meldt de politie donderdagmiddag op X. Een misdrijf wordt uitgesloten.

Het forensisch team van de politie heeft inmiddels onderzoek gedaan in de woning aan de Sint Theresiastraat. Daaruit is naar voren gekomen dat de brand hoogstwaarschijnlijk met opzet is ontstaan, maar dat er geen sprake is van een strafbaar feit.

De politie laat weten de nabestaanden veel sterkte te wensen. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt.

De brand brak woensdag rond 20.45 uur uit en werd pas rond 22.00 uur onder controle gebracht. Meerdere omliggende appartementen werden uit voorzorg ontruimd.

