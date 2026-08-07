Man overleden bij brand in flatgebouw Rotterdam

Bij een brand in een flatgebouw aan de Watertorenweg in Rotterdam is een dode gevallen, zo laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rijnmond weten.

De brand brak uit op de zevende verdieping van het flatgebouw. Bij aankomst trof de brandweer een man aan achter de voordeur, waarna werd geprobeerd hem te reanimeren. De man overleed niet veel later.

'Bewoners hoorden explosie'

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend, daar doet de politie onderzoek naar. Volgens nieuwssite 112 Rijnmond werden meerdere bewoners van de flat voorafgaand aan de brand opgeschrikt door een explosie.