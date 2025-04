Dode bij brand in appartementencomplex Raamsdonksveer

In Raamsdonksveer is woensdagavond iemand om het leven gekomen bij een brand in een appartementencomplex, meldt de politie. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. De politie doet op dit moment onderzoek op de locatie.

De brand ontstond rond 20.45 uur aan de Sint Theresiastraat. Uit voorzorg zijn omliggende woningen ontruimd. Rond 22.00 uur had de brandweer de vlammen onder controle en werd het sein 'brand meester' gegeven.

Het is nog onduidelijk wanneer de bewoners van de ontruimde appartementen terug naar huis kunnen. Voor hen wordt opvang geregeld, aldus de veiligheidsregio.