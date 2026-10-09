Bewoners met ladders gered bij zeer grote brand in Haagse flat

In een flat aan de Zuidlarenstraat in Den Haag is vrijdagochtend een grote brand uitgebroken. Bewoners worden met ladders van hun balkons gered. Vanwege de hevige rookontwikkeling is besloten het hele gebouw te ontruimen, meldt een correspondent ter plaatse.

De brand gaat gepaard met flinke rookontwikkeling. Inmiddels komt ook uit de bovenste verdiepingen rook. Uit een van de portieken stijgt dikke zwarte rook op.

Bewoners opgevangen in theater

De Zuidlarenstraat en directe omgeving zijn deels afgesloten. Verkeer wordt omgeleid en omstanders moeten uit de rook blijven.