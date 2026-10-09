OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Bewoners met ladders gered bij zeer grote brand in Haagse flat

Brand

Vandaag, 11:09

Link gekopieerd

In een flat aan de Zuidlarenstraat in Den Haag is vrijdagochtend een grote brand uitgebroken. Bewoners worden met ladders van hun balkons gered. Vanwege de hevige rookontwikkeling is besloten het hele gebouw te ontruimen, meldt een correspondent ter plaatse.

De brand gaat gepaard met flinke rookontwikkeling. Inmiddels komt ook uit de bovenste verdiepingen rook. Uit een van de portieken stijgt dikke zwarte rook op.

Bewoners opgevangen in theater

De Zuidlarenstraat en directe omgeving zijn deels afgesloten. Verkeer wordt omgeleid en omstanders moeten uit de rook blijven.

Door Redactie Hart van Nederland
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.