Deel Flevoziekenhuis in Almere ontruimd

Een deel van het Flevoziekenhuis in Almere is donderdagochtend ontruimd wegens rookontwikkeling. Bij werkzaamheden was brand uitgebroken tussen spouwmuren, aldus een woordvoerster van de brandweer.

Patiënten en kantoormedewerkers op de tweede verdieping, waar het incident was, werden verplaatst naar een ander gedeelte van het ziekenhuis.

In de loop van de ochtend was de brand geblust. Volgens de woordvoerster wordt de ruimte geventileerd en is het aan het ziekenhuis om te bepalen wanneer de getroffen afdeling weer opengaat.

ANP