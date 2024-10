Stacaravan volledig afgebrand, bewoner gewond naar het ziekenhuis

Door een brand in een chalet in het Zuid-Hollandse Moerkapelle is zondag een bewoner gewond geraakt. De stacaravan aan de Bredeweg is volledig uitgebrand, meldt de brandweer.

De brand brak aan het begin van de middag uit. Waardoor is niet bekend. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd. De stacaravan was niet meer te redden, meldt de brandweer: 'We slopen de restanten van het chalet om de laatste warmte weg te nemen.'

Ook een naastgelegen chalet en de tuin raakten door de brand beschadigd.

ANP