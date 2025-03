Brandwondencentra klaar om slachtoffers grote discobrand op te vangen

De drie brandwondencentra in Nederland zijn bereid om gewonden van de verwoestende brand in een nachtclub in Noord-Macedonië op te nemen. Het aanbod ligt op tafel, maar het is nog niet duidelijk of er daadwerkelijk patiënten naar Nederland worden overgebracht.

Dat meldt directeur Rob Baardse van de Nederlandse Brandwonden Stichting aan RTL Nieuws.

De gespecialiseerde centra in Beverwijk, Groningen en Rotterdam staan klaar om slachtoffers op te vangen. Het brandwondencentrum in Beverwijk laat weten dat er voorbereidingen worden getroffen om eventuele patiënten direct de juiste zorg te kunnen bieden.

Brand

De brand brak in de nacht van zaterdag op zondag uit in een nachtclub in Kocani, in het oosten van Noord-Macedonië. Volgens de eerste berichten zou een vuurwerkmachine, die werd gebruikt tijdens een optreden van een populaire hiphopgroep, de brand hebben veroorzaakt. De gevolgen zijn rampzalig: zeker 59 mensen kwamen om het leven en 155 gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht. Van hen verkeren achttien in kritieke toestand.

ANP