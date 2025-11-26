Brandweer verwacht nog hele middag bezig te zijn met brand Alkmaar

In het centrum van Alkmaar woedt sinds woensdagochtend een hardnekkige brand in twee historische panden aan de Houttil. Het vuur lijkt zich inmiddels niet verder te verspreiden en de rookontwikkeling is sterk afgenomen. Toch verwacht de brandweer tot het einde van de middag bezig te zijn met blussen.

“Wat het blussen extra moeilijk maakt, is dat het smalle straatjes zijn met oude panden. In de loop der jaren is er veel gebouwd en uitgebreid", vertelt een woordvoerder van de veiligheidsregio aan Hart van Nederland. "Het is een beetje een doolhof.” Het vuur begon rond 10.15 uur in een restaurant, in de balken tussen de begane grond en de eerste verdieping. Later verspreide de brand zich naar de aanbouw van het naastgelegen pand.

Ontruimd

Niemand raakte gewond, maar omdat de rook zich ook verspreidde naar andere panden werd uit voorzorg het hele blok ontruimd. Volgens de woordvoerder gaat het om 36 huisnummers. De bewoners worden opgevangen in het theater even verderop. "Ik herken de hele straat, ik zie iedereen hier zitten," zegt buurtbewoonster Maartje. Ze was buiten met haar dochtertje toen ze erachter kwam dat er even verderop brand was uitgebroken. "Ik zag heel veel brandweer en ambulances, toen liepen we terug en kon ik ineens mijn huis niet meer in."

Voordat de bewoners terug naar huis mogen, wil de brandweer zeker weten dat het vuur uit is. Daarvoor moet ook gesloopt worden in het pand waar de brand uitbrak. In dat gebouw is de constructie beschadigd door de brand, en de vloer is niet meer betrouwbaar.