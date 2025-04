Brandweer redt invalide vrouw uit brandende woning in Eindhoven

In Eindhoven is donderdagmiddag een vrouw door de brandweer uit haar brandende woning gered. De brand brak uit in een huis aan de Frederiklaan, waar in de woonkamer een tafeltje vlam had gevat. De vrouw is nagekeken door ambulancepersoneel en naar het ziekenhuis gebracht.

De brandmelding kwam iets na 17.15 uur binnen. De brandweer schaalde snel op naar middelbrand en rukte uit met meerdere voertuigen, waaronder een hoogwerker. Omdat de voordeur niet open kon, moest die eruit worden gezaagd. Eenmaal binnen troffen brandweerlieden de bewoonster aan, die slecht ter been is en veel rook had ingeademd.

Ziekenhuis

Volgens de officier van dienst is de vrouw direct uit de woning gehaald en opgevangen door ambulancepersoneel. Ze is daarna overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere controle.

De brand bleef beperkt tot de woonkamer, waar het vuur een tafeltje in lichterlaaie had gezet. De brandweer had het vuur snel onder controle. De politie gaat onderzoek doen naar de oorzaak van de brand.