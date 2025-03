Brand Winterswijk onder controle, snackbar volledig verwoest

De grote, uitslaande brand die zaterdag uitbrak in een snackbar op de Markt in het centrum van Winterswijk is onder controle. Dat meldt de veiligheidsregio. De snackbar is volledig verwoest.

In verband met de grote rookontwikkeling bij de brand ontvingen bewoners in het centrum van de Gelderse plaats een NL-Alert. Daarbij kwam ook de oproep aan mensen om de hulpverlening de ruimte te geven bij het bestrijden van de brand en niet naar de Markt te komen.

Meerdere naastgelegen panden werden ontruimd. Verschillende hebben rookschade opgelopen, meldt de veiligheidsregio.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Er zijn geen slachtoffers gemeld.

ANP