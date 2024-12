Brand slaat over naar meerdere woningen en blijft steeds oplaaien in Oudenbosch

Een steeds maar weer oplaaiende brand heeft de brandweer in Oudenbosch (Noord-Brabant) zondagavond flink beziggehouden. Het vuur ontstond in een overkapping bij een huis en sloeg uiteindelijk over naar drie woningen. Bewoners van die huizen konden daardoor niet thuis slapen.

De brand aan de Professor Mulderslaan begon rond 21.15 uur bij de overkapping en sloeg al snel over naar het huis. Rond 22.15 uur werd het signaal brandmeester gegeven, maar rond 23.00 uur laaide de brand opnieuw op. Toen sloeg het vuur over op de huizen ernaast.

Veel brandweer en twee hoogwerkers kwamen erbij om het vuur te blussen. Dat lijkt te lukken, maar rond 01.00 uur brak het vuur voor de derde keer uit.

Er zijn inmiddels drie huizen ontruimd, schrijft de veiligheidsregio. De bewoners zijn niet gewond geraakt en er is opvang geregeld. De brandweer is nog bezig met het bestrijden van de brand.