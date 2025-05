Uitslaande brand in Rotterdams flatgebouw: meerdere mensen geëvacueerd

In een flatgebouw aan de Kelloggplaats in Rotterdam is zondagochtend vroeg een felle brand uitgebroken. De brandweer schaalde snel op en kwam met groot materieel ter plaatse. Door de hevige rookontwikkeling werd het hele complex geraakt. Meerdere verdiepingen van de flat zijn ontruimd. Zeker een woning is onbewoonbaar geworden door de brand.

De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond meldde dat het vuur uitslaand was. Uit voorzorg werden extra voertuigen ingezet. De rook verspreidde zich zo snel dat het voor de brandweer noodzakelijk was om meerdere verdiepingen te ontruimen.

De bewoners van de vierde tot en met de achtste etage moesten hun woning verlaten. Zij zijn opgevangen in de recreatieruimte op de begane grond. Volgens de veiligheidsregio gaat het veelal om mensen die hulp nodig hebben bij het verplaatsen.

Twee personen zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Daarnaast zijn meerdere bewoners door ambulancepersoneel nagekeken vanwege rookinhalatie.

Brand onder controle

Rond zes uur in de ochtend meldde de veiligheidsregio dat de brand onder controle was. Toch konden sommige bewoners nog niet geëvacueerd worden omdat de gangen vol rook stonden. Zij stonden op hun balkon te wachten op hulp.

De meeste bewoners kunnen in de loop van de ochtend weer terug naar huis. Voor enkele mensen wordt opvang geregeld, omdat er schade is aan hun appartement.