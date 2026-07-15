Meerdere woningen ingestort na grote brand in Nieuwegein

De grote brand aan de Matkopsingel in Nieuwegein is woensdagmiddag geblust. Vier woningen raakten beschadigd. Drie daarvan zijn onbewoonbaar verklaard. Delen van deze woningen zijn ingestort. Een vierde woning liep water- en roetschade op.

De brand ontstond eerder op de dag in één woning en sloeg over naar twee naastgelegen huizen. Volgens de veiligheidsregio ontwikkelde het vuur zich snel, omdat de woningen zijn gebouwd met een houtskeletconstructie.

Brand begon buiten

Volgens de veiligheidsregio ontstond de brand buiten en verspreidde het vuur zich via de houten gevels naar de andere woningen. Hoe de brand precies is ontstaan, wordt nog onderzocht.

Bij de brand raakte voor zover bekend niemand gewond. Eerder werden meerdere woningen in de straat uit voorzorg ontruimd.