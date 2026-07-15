OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Meerdere woningen ingestort na grote brand in Nieuwegein

Brand

Vandaag, 19:55

Link gekopieerd

De grote brand aan de Matkopsingel in Nieuwegein is woensdagmiddag geblust. Vier woningen raakten beschadigd. Drie daarvan zijn onbewoonbaar verklaard. Delen van deze woningen zijn ingestort. Een vierde woning liep water- en roetschade op.

De brand ontstond eerder op de dag in één woning en sloeg over naar twee naastgelegen huizen. Volgens de veiligheidsregio ontwikkelde het vuur zich snel, omdat de woningen zijn gebouwd met een houtskeletconstructie.

Brand begon buiten

Volgens de veiligheidsregio ontstond de brand buiten en verspreidde het vuur zich via de houten gevels naar de andere woningen. Hoe de brand precies is ontstaan, wordt nog onderzocht.

Bij de brand raakte voor zover bekend niemand gewond. Eerder werden meerdere woningen in de straat uit voorzorg ontruimd.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.