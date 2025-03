Zes woningen ontruimd door brand in portiekflat in Zwolle

Door een brand in een woning van een portiekflat in Zwolle zijn zes woningen ontruimd. Voor de bewoners is onderdak geregeld, meldt een woordvoerder van de brandweer. Niemand raakte gewond.

De brand woedde aan de Pieter Steynstraat en begon rond 02.20 uur. De oorzaak is niet bekend en wordt onderzocht. Volgens het lokale medium ZwolleNu was er een explosie en was dat vrijdag ook al het geval bij een andere portiekwoning in dezelfde straat.

ANP