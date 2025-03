Brand in flat Zaandam, omringende woningen ontruimd

In een woning in flat de Brandaris in Zaandam heeft zondagavond een brand gewoed. Als gevolg van de brand werden omringende appartementen ontruimd en verlieten eveneens veel andere bewoners van het flatgebouw tijdelijk hun woning, meldde de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.

Iets voor 02.00 uur liet diezelfde veiligheidsregio weten dat de brand was geblust. De twee bewoners van het appartement waarin het vuur woedde zijn nagekeken door ambulancemedewerkers om te controleren of zij niet overmatig veel rook hadden ingeademd. Zij zijn in orde, stelde een woordvoerder van de veiligheidsregio iets na middernacht.

'Iedereen naar buiten'

Andere bewoners die hun huis tijdelijk uit moesten lagen bijna te slapen. "En ineens hoorde ik een megafoon van de politie, iedereen naar buiten werd er gezegd", vertelt een bewoner van de flat. De weg voor het flatgebouw was tijdelijk afgezet vanwege de bluswerkzaamheden. Het verkeer werd omgeleid.

Even na middernacht werd alle bewoners die hun woning op eigen initiatief hadden verlaten al aangeraden weer terug te keren naar huis. De brandweer deed daarna nog metingen in de ontruimde woningen vlakbij het appartement waar de brand uitbrak. Maar nadat de brand was geblust mochten ook de overige bewoners weer hun woning in, meldt de veiligheidsregio op X.