Twee schuren verloren bij nachtelijke brand houtbedrijf Rutten

In de nacht van dinsdag op woensdag heeft een felle brand gewoed bij houtbedrijf De Houthakker aan het Schoterpad in Rutten, Flevoland. Twee schuren vol openhaardhout zijn daarbij volledig verloren gegaan, aldus de brandweer. Een derde, aangrenzende schuur bleef gespaard. De brandweer wist tevens te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de woning op het terrein.​

De rookontwikkeling was aanzienlijk en trok over de nabijgelegen A6, wat leidde tot een tijdelijke afsluiting van de snelweg tussen Bant en Lemmer in beide richtingen. Rond 03.00 uur werd de weg weer vrijgegeven voor verkeer.​

Nablussen

Kort na de heropening van de A6 gaf de brandweer het sein 'brand meester' en startte het nablussen, wat nog enkele uren in beslag nam. Over de oorzaak van de brand is op dit moment nog niets bekend.

Bij de brand is asbest vrijgekomen, dat op het erf is neergedaald. Bij daglicht wordt dat opgeruimd, aldus de brandweer.