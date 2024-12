Auto's verwoest door grote brand in Megen, politie moet ingrijpen

Bij een autogarage aan de Kapelstraat in Megen zijn dinsdagavond zes auto's en een bestelbus in vlammen opgegaan. De brand, die rond 21.40 uur werd ontdekt, veroorzaakte een flinke vuurzee.

De brandweer rukte met twee blusvoertuigen en een waterwagen uit en schakelde op naar code middelbrand. Om het vuur onder controle te krijgen, werd ook water uit een sloot tegenover de garage gebruikt.

Terwijl het vuur steeds verder om zich heen greep, deden enkele mannen een poging om auto’s in veiligheid te brengen door ze weg te rijden. De politie verbood hen dit te doen vanwege de veiligheid. Toen de mannen zich hiertegen verzetten, moesten meerdere agenten ingrijpen om de situatie onder controle te krijgen.

De oorzaak van de brand is nog onbekend. Volgens omstanders zou op bewakingsbeelden te zien zijn dat de brand is aangestoken. De politie heeft de beelden in onderzoek en sluit brandstichting niet uit.

Beeld: SQ Vision