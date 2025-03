Grote brand in flat Amsterdam: tientallen bewoners geëvacueerd

In een appartement op de bovenste verdieping van een appartementencomplex aan de Overschiestraat in Amsterdam Nieuw-West heeft in de nacht van zondag op maandag brand gewoed. Tientallen mensen zijn geëvacueerd en opgevangen in een nabijgelegen hotel, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio.

De brand brak rond 01.30 uur uit op de vijfde verdieping. De brandweer rukte met meerdere eenheden uit en wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere appartementen. Wel moest het hele complex worden ontruimd door de rookontwikkeling. Inmiddels is het vuur in het appartement geblust. Omliggende woningen hebben rook- en waterschade opgelopen.

Een aantal mensen is op rookinhalatie nagekeken door ambulancepersoneel. Niemand hoefde naar het ziekenhuis, aldus de woordvoerder. Een deel van de bewoners kan weer naar hun woningen terugkeren. Onduidelijk is wanneer de overige geëvacueerden naar huis mogen.

ANP