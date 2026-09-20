Grote uitslaande brand in bowlingcentrum Leeuwarden, pand ingestort

In bowlingcentrum De Grote Keizer aan het Kalverdijkje in Leeuwarden is zondagnacht een grote uitslaande brand uitgebroken. Daarbij komt veel rook vrij. Vanwege de rookontwikkeling is een NL-Alert verstuurd, meldt Veiligheidsregio Fryslân Veilig. Het pand is inmiddels grotendeels ingestort.

De brand brak rond 03.45 uur uit. Veel brandweerploegen zijn naar het bowlingcentrum gekomen om het vuur te bestrijden. Vanwege de omvang en de gevolgen voor de omgeving werd opgeschaald naar GRIP 1. Er zijn meerdere NL Alerts verstuurd. De brand is nog steeds niet onder controle.

Een vlammenzee slaat uit het dak. Beeld: CAMJO media

Gestopt met blussen

Veiligheidsregio Fryslân Veilig laat weten dat het pand niet meer te redden is. De brandweer laat het pand daarom gecontroleerd uitbranden en is tijdelijk gestopt met blussen. Het pand is grotendeels ingestort. Met behulp van een kraan voeren we sloopwerkzaamheden uit.

Dat er tijdelijk niet wordt geblust, is een bewuste keuze. Zonder bluswater trekt de warme rook meer omhoog. Tijdens het blussen koelt de rook af, waardoor die lager kan blijven hangen en richting de naastgelegen wijk Camminghaburen kan trekken.

Niemand in pand aanwezig

Volgens een woordvoerder van de brandweer gaat het om een grote uitslaande brand. Voor zover bekend zijn er geen mensen in het pand aanwezig.

Over eventuele gewonden is niets bekendgemaakt. Het terrein is aangemerkt als plaats delict, maar is er geen directe aanleiding dat er sprake is van brandstichting meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio.

Ramen en deuren dicht

Vanwege de grote hoeveelheid rook is in de omgeving een NL-Alert verstuurd. Mensen die geen melding hebben ontvangen, maar wel last hebben van de rook, krijgen het advies om ramen en deuren gesloten te houden.

Vanuit het pand zijn knallen te horen geweest, meldt de Veiligheidsregio. Dat komt mogelijk door gasflessen of andere voorwerpen die onder druk staan.