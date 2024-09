Brand bij woning Schiedam, mogelijk huis van familie moordverdachte

Bij een woning in Schiedam heeft in de nacht van dinsdag op woensdag brand gewoed. Een politiewoordvoerder bevestigt berichtgeving daarover van onder meer Rijnmond. Volgens de regionale omroep was de brand bij een woning van familie van een moordverdachte, maar de politiewoordvoerder kan dat niet bevestigen.

Bij de woning aan de Pendrechtsestraat zijn eerder explosies geweest, zegt de politiewoordvoerder. De brand, die rond middernacht ontstond, werd geblust door buurtbewoners. De deur raakte beschadigd door het vuur. De politie houdt rekening met brandstichting. "Een voordeur gaat niet zomaar branden", aldus de woordvoerder.

De bewoonster van het huis verblijft er op dit moment niet. Volgens Rijnmond werd de woning eerder gesloten. Of de woning nog steeds is gesloten, weet de woordvoerder niet.

Explosies

De woning aan de Pendrechtsestraat zou een huis zijn van familie van een 17-jarige verdachte van een schietpartij op 10 augustus in Rotterdam, waardoor een 27-jarige Schiedammer omkwam. Eerder meldde het Openbaar Ministerie dat bij familie van de verdachte explosies waren geweest.

