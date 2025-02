Felle brand verwoest bedrijfspand in Nijmegen, knallen door gasflessen

In een bedrijfspand op een industrieterrein in Nijmegen is in de nacht van woensdag op donderdag een grote brand uitgebroken. Daarbij kwam veel rook vrij, meldt de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Niemand raakte gewond, maar het pand aan de Binderskampweg kan als verloren worden beschouwd. De brand is inmiddels onder controle.

De eerste meldingen van de brand kwamen iets voor 04.30 uur binnen. De brandweer had een paar uur nodig om grip om de brand te krijgen. De hulpdienst zette veel voertuigen in en haalde bluswater onder andere uit het Maas-Waalkanaal.

Rond 08.50 uur meldt de veiligheidsregio dat de brand onder controle is. De brand is nog niet helemaal uit. Naar verwachting is de brandweer nog tot het middaguur bezig met nablussen.

Explosies

Tijdens de brand waren er meerdere knallen te horen. Dit omdat er gasflessen in het gebouw stonden opgeslagen. Vanwege dat gevaar konden brandweerlieden het pand niet betreden. De brand werd daarom van buitenaf bestreden.

