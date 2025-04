Grote brand verwoest autobedrijf in Raamsdonksveer, gewonde naar ziekenhuis

Bij een grote brand in een autobedrijf in het Noord-Brabantse Raamsdonksveer is donderdagavond een persoon gewond geraakt. De brand is inmiddels onder controle, meldt de veiligheidsregio.

Het pand was al ontruimd voordat de brandweer rond 23.00 uur arriveerde. Eén persoon liep brandwonden op en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Volgens het AD zette de brandweer maar liefst 22 voertuigen in om het vuur te bestrijden.

Rond 00.30 uur werd het sein 'brand meester' gegeven. Het nablussen zal nog enige tijd duren, laat de veiligheidsregio weten. Het autobedrijf is volledig verwoest door de vlammen.

ANP