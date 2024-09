Brand in afvalberg Son onder controle

De brand in een afvalberg op het terrein van een afvalverwerkingsbedrijf in het Brabantse Son is onder controle. Het bedrijf zelf gaat nog nablussen. Dat duurt volgens de brandweer Brabant-Zuidoost waarschijnlijk tot 11.00 uur. Bij de brand kwam veel rook vrij, maar inmiddels is de hoeveelheid rook fors afgenomen en de brandweer verwacht daarom geen overlast meer daarvan.

Het vuur brak rond 02.30 uur uit bij het bedrijf aan de Ekkersrijt door onbekende oorzaak. Niemand is gewond geraakt. De brandende afvalberg van naar schatting tien bij tien meter is door shovels uit elkaar getrokken en het vuur is grotendeels geblust. "Het smeult en rookt nu nog een beetje", aldus een woordvoerder van de brandweer.

De brandweer heeft "een heleboel metingen" verricht. "In rook zitten altijd gevaarlijke stoffen", zegt hij, maar buiten die stoffen is niks gevaarlijks gemeten.