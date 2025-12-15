Volg Hart van Nederland
Horecazaken en appartementen ontruimd bij zeer grote brand in Eindhoven

Vandaag, 08:07

Het was een onrustige nacht in het centrum van Eindhoven. Daar woedde in de nacht van zondag op maandag een zeer grote brand. Die begon in de spoelkeuken van een restaurant. Zeker in het begin kwam er veel rook vrij. Door het incident moesten drie horecagelegenheden en een appartementencomplex worden ontruimd, laat een correspondent ter plaatse weten.

Volgens de brandweer woedde de brand aan het Stationsplein in Eindhoven. Eerst werd opgeschaald naar een middelbrand. Twee blusvoertuigen en een officier van dienst kwamen ter plaatse, maar door de omvang van de brand werd vervolgens opgeschaald naar ‘zeer groot’. Er kwam veel rook vrij, die trok naar naastgelegen gebouwen, een appartementencomplex en over het Stationsplein.

De hulpdiensten hebben de brand inmiddels onder controle. Wel is er flinke schade. Diverse horecazaken hebben rook- en roetschade en zullen volgens een correspondent ter plaatse voorlopig dicht blijven.

