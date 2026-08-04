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Stank- en rookoverlast door grote smeulbrand bij afvalverwerker Rotterdam

Brand

Vandaag, 19:12

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Bij een metaalrecyclingbedrijf aan de Quebecstraat in de Botlek is dinsdagmiddag rond 16.15 uur een grote smeulbrand ontstaan. De brand woedt in een enorme schroothoop en zorgt voor veel rook. Het kan mogelijk nog uren duren voordat de brand volledig is geblust. In de omgeving zijn er ook al ruim 100 melding gemaakt over stankoverlast.

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De brand is ontstaan in een schroothoop van ruim 200.000 kubieke meter. Hoe de brand kon ontstaan, is niet bekend. Twee grote kranen halen de schroothoop uit elkaar zodat de brandweer de brand beter kan bestrijden.

Door de brand komt veel rook vrij, omdat zich ook plastic tussen het schroot bevindt.

Stankoverlast

DCMR Milieudienst Rijnmond heeft inmiddels 101 meldingen van geuroverlast ontvangen uit onder meer Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam. Mensen melden een rooklucht en de geur van verbrand plastic. De brandweer voert voortdurend metingen uit om de luchtkwaliteit te monitoren.

De Veiligheidsregio adviseert mensen die last hebben van de rook om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. De brandweer is nog volop bezig met de bluswerkzaamheden.

Door Redactie Hart van Nederland
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