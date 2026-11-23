Op het Eemskanaal in de buurt van het Groningse dorp Overschild staat een binnenvaartschip in brand. De brandweer zet boten in bij het blussen. Ook zullen brandweermannen aan boord gaan. Voor de veiligheid van de hulpverleners is het scheepvaartverkeer op het Eemskanaal stilgelegd, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio.

De brand woedt in het woongedeelte van het schip. De eerste melding kwam rond 08.40 uur binnen. Het is nog onbekend hoe het met de opvarenden gaat. Ook is niet bekend wat voor lading het schip heeft, zegt de woordvoerder. Het is niet bekend of het schip nog bestuurbaar is.