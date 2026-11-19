Donderdagmiddag is er brand uitgebroken bij een voormalige stal aan de Haambergweg in Beringe. Vanwege de grote rookoverlast is er een NL-alert verstuurd, meldt de Veiligheidsregio Limburg-Noord. De brand is inmiddels wel onder controle, en er zijn geen slachtoffers gevallen.

De brand begon rond 16.45 uur, aldus de gemeente Peel en Maas. De stal werd op het moment van de brand gebruikt als stalling voor campers. Het NL-alert geldt voor Beringe, Panningen, Helden en Egchel. De brandweer is nog enkele uren bezig met het nablussen.

Waardoor de brand uitbrak is niet bekend. Omwonenden wordt geadviseerd ramen en deuren komende uren gesloten te houden en ventilatie uit te zetten. Dat komt omdat de rookoverlast nog enige tijd zal aanhouden, aldus de Veiligheidsregio.