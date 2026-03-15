Twee kinderen overleden bij brand in chalet net over de grens in België

Door een brand in een chalet in het Belgische Niel-bij-As, net over de grens bij Limburg, zijn twee kinderen van zes en acht jaar oud om het leven gekomen. Dat meldt het parket van Belgisch-Limburg. Hun moeder en een 1-jarig kind raakten zwaargewond.

De brand aan de J.F. Kennedystraat brak zaterdagavond rond 22.00 uur uit. De moeder en haar drie kinderen lagen op dat moment te slapen. Het 6-jarige kind overleed ter plaatse.

De moeder en de andere kinderen werden met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar ook het kind van acht aan de verwondingen overleed.

Brand in een chalet komt vaker voor, zoals vorig jaar in het Brabantse Haaren. Toen was een gasexplosie de oorzaak:

Bij deze brand in België is nog allerminst duidelijk wat de oorzaak van de brand is geweest. Een branddeskundige verricht zondag ter plaatse onderzoek. Dat was in de nacht van zaterdag op zondag nog niet mogelijk, omdat het na de bluswerkzaamheden te donker was.