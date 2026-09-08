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Felle autobrand bij woning in Oss, tweede in half jaar tijd

Brand

Vandaag, 09:51

Bij een woning in het Brabantse Oss is in de nacht van maandag op dinsdag een auto in brand gestoken. De vlammen sloegen metershoog uit, waardoor ook het huis schade opliep. Opvallend is dat op precies dezelfde plek een half jaar geleden ook al een auto door brandstichting werd verwoest.

Volgens getuigen stond de auto in korte tijd volledig in lichterlaaie. Omdat het voertuig zo dicht bij de woning stond, moesten buren uit voorzorg hun huis verlaten. De brandweer wist het vuur snel te blussen, maar van het voertuig bleef weinig meer over.

Schade door hitte

Meerdere ruiten aan de voorkant van de woning sneuvelden door de brand. Ook fietsen die tegen de woning aanstonden en een afvalcontainer zijn deels weggesmolten door de hitte. Op straat lagen brokstukken en resten van de brand verspreid. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

Tweede autobrand op dezelfde locatie

De brand roept vragen op, omdat op dezelfde locatie op 14 maart dit jaar ook al een auto in vlammen opging. Ook toen bleek er sprake van brandstichting. Of er een verband is tussen beide incidenten, is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt hoe de brand is ontstaan.

Door Redactie Hart van Nederland
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