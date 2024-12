Autobedrijf verwoest bij enorme brand in Rotterdam

Op een bedrijventerrein in het Rotterdamse Waalhavengebied is donderdagochtend een verwoestende brand uitgebroken. Een autobedrijf aan het Gorzenpad is daarbij in vlammen opgegaan. Er zijn geen gewonden gevallen.

Rond 07.45 uur lijkt de brand volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio onder controle te zijn. Uitbreiding van het vuur naar omliggende loodsen heeft de brandweer vooralsnog kunnen voorkomen. Het autobedrijf zelf heeft flinke schade opgelopen. De woordvoerder verwacht dat het bedrijf volledig verwoest is.

In het bedrijf waren twee mensen aanwezig toen de brand uitbrak, maar zij konden op tijd wegkomen en bleven ongedeerd.

Brandweer opgeschaald

De brandweer heeft opgeschaald naar een zeer grote brand om de verspreiding van het vuur te voorkomen. Met blusboten wordt geprobeerd de brand te blussen. Daarnaast worden metingen uitgevoerd om vast te stellen of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Ook is er een droneteam ingezet om van bovenaf te bekijken hoe de brand zich ontwikkeld.

ANP