Auto vliegt uit bocht en vat direct vlam bij natuurgebied

Een automobilist heeft zaterdagmiddag een ongeval veroorzaakt vlakbij het natuurgebied de Posbank in Rheden. De automobilist verloor de macht over het stuur en vloog uit de bocht. Hierna is de auto uitgebrand.

Nadat de bestuurder de macht over het stuur verloor, belandde de auto op de zijkant. Hierna ontstond direct brand, dat meldt een videocorrespondent ter plaatse. De auto is volledig uitgebrand.

De automobilist heeft mogelijk gereden waar dat niet mocht, namelijk in een gebied waar in het weekend geen auto's mogen rijden. Op videobeelden is te zien dat de auto een Duits kenteken heeft.