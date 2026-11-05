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Grote uitslaande brand op industrieterrein in Assen

Brand

Vandaag, 15:48

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Op het industrieterrein aan de Korenmaat in Assen is donderdagmiddag een grote brand uitgebroken, meldt de veiligheidsregio. Het gaat om een zeer grote uitslaande brand met veel rookontwikkeling. Omwonenden wordt geadviseerd ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.

Volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio Drenthe laat de brandweer het pand, waarin twee bedrijven zijn gevestigd, gecontroleerd uitbranden. Het gebouw is niet meer te redden. Panden naast het gebouw zijn voor zover bekend niet beschadigd. Bij de brand zijn zonnepanelen betrokken. Dat betekent dat deeltjes hiervan met de rook in de omgeving terecht kunnen komen.

Tweede NL-Alert verstuurd

De rookwolken zijn in de wijde omgeving te zien. Daarom verstuurde Veiligheidsregio Drenthe om 14.30 uur een eerste NL-Alert voor de directe omgeving van de brand. Omdat de rook zich verder verspreidde, volgde om 16.20 uur een tweede NL-Alert voor een groter gebied. De waarschuwing geldt onder andere voor delen van Assen, Smilde en Oosterwolde.

Meerdere brandweerkorpsen, waaronder die uit Smilde, Vries, Beilen en Groningen, zijn opgeroepen. Volgens de veiligheidsregio was er niemand in het pand aanwezig toen de brand uitbrak. Het is nog niet duidelijk hoelang het blussen gaat duren. Ook de oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP
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