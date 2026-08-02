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Caravans verwoest bij grote brand op campingpark in Amsterdam

Brand

Vandaag, 08:07

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Bij een grote brand op campingpark 't Landje aan de Westpoortweg in Amsterdam zijn zondagochtend zeven caravans in vlammen opgegaan. De brand is inmiddels onder controle, meldt de veiligheidsregio. Voor de bewoners wordt opvang geregeld.

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De brand brak rond 05.40 uur uit en werd al snel opgeschaald naar een grote brand. Op het terrein stonden meerdere caravans en woonwagens in brand. Om verdere verspreiding van het vuur te voorkomen, ontruimde de politie het terrein en werd een deel van de Westpoortweg afgesloten.

Brandweer nog uren bezig

De brandweer trekt de uitgebrande resten met een kraan uit elkaar om de laatste brandhaarden te kunnen blussen. Hoe groot de schade precies is, wordt nog in kaart gebracht. Er vielen geen gewonden.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Daar wordt onderzoek naar gedaan.

Opvang voor bewoners

Op campingpark 't Landje wonen met toestemming van de gemeente ongeveer veertig stadsnomaden. Zij verhuizen eens in de paar jaar naar een andere locatie.

De veiligheidsregio laat weten dat voor de bewoners van de getroffen caravans opvang wordt geregeld.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP
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