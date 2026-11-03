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Grote brand in easyHotel Amsterdam: 140 gasten geëvacueerd

Brand

Vandaag, 07:21

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Een grote brand heeft in de nacht van maandag op dinsdag geleid tot de ontruiming van het easyHotel aan de Johan Cruijff Boulevard in Amsterdam-Zuidoost. Verschillende aanwezigen ademden rook in en werden nagekeken. Twee personen moesten voor controle mee naar het ziekenhuis.

De veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland meldde dat de hotelgasten in eerste instantie werden opgevangen in station Bijlmer ArenA. Even voor 01.30 uur meldde een woordvoerder in een update op X dat een nabijgelegen hotel was gevonden voor de opvang. Volgens AT5 ging het om 140 hotelgasten. De brandweer is nog bezig met het ventileren van het pand.

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Grote brand

De eerste melding van de brand kwam rond 23.45 uur binnen. De brandweer kwam met verschillende eenheden ter plaatse en schaalde op naar grote brand. Dat was vooral vanwege de rookontwikkeling en het feit dat er veel gasten in het hotel waren, schrijft AT5.

Op beelden van een lokale persfotograaf waren hulpdiensten op het plein voor het hotel te zien.

Door ANP
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