Grote vlammen slaan uit dak bij zeer grote brand in Almere

In een bedrijfsverzamelgebouw aan de Bolderweg in Almere is in de nacht van donderdag op vrijdag een zeer grote brand uitgebroken. Grote vlammen slaan boven het dak uit en er komt flink wat rook vrij. Meerdere brandweereenheden zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Dat meldt Veiligheidsregio Flevoland.

De eerste melding bij de hulpdiensten kwam kort voor 23.00 uur binnen. Volgens Omroep Flevoland woedt de brand in twee delen van het bedrijfsverzamelgebouw. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar drie andere delen van het pand. Beelden van een 112-correspondent laten zien dat het vuur in ieder geval in het bovenste gedeelte van het gebouw woedt en dat de vlammen door het dak slaan.

Het is nog niet duidelijk bij welk bedrijf de brand is ontstaan. Ook over eventuele gewonden en de oorzaak van de brand is nog niets bekend.