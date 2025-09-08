Terug

'Afvalbedrijven slaan alarm om brandgevaar door vapes'

Brand

Vandaag, 06:43

Afvalverwerkers slaan alarm over het toenemende brandgevaar door batterijen in het restafval. Dat meldt De Stentor. De oorzaak ligt vaak bij elektronische sigaretten, ook wel vapes genoemd. Die bevatten lithiumbatterijen die bij beschadiging snel vlam vatten, zeker in vuilniswagens waar afval wordt samengeperst.

In Nunspeet moest een vuilniswagen afgelopen week twee keer zijn lading op straat lossen vanwege brand, schrijft de krant. Zulke incidenten zijn geen uitzondering: gemiddeld breekt er wekelijks ergens in het land brand uit bij afvalinzameling. De Taskforce batterijbranden, die is opgericht vanwege het toegenomen aantal batterijen, trof vorig jaar honderden batterijen aan in restafval, waaronder gemiddeld twintig vapes per vuilniswagen.

De afvalbranche zoekt naar oplossingen, zoals het scannen van containers voordat ze worden opgehaald. Maar belangrijker vinden afvalbedrijven bewustwording bij consumenten: "Het weggooien van vapes gaat veelal helemaal niet expres. Mensen hebben het niet meer nodig en gooien het weg. Ze staan niet stil bij de gevolgen."

