Bij een bedrijfspand in het dorp Achterveld woedt dinsdagochtend een uitslaande brand. De brandweer is met meerdere eenheden ter plaatse. De brand zorgt voor een flinke vlammenzee en er komt veel rook vrij.

De brand brak rond 06.50 uur uit bij een pand aan de Hessenweg. Het gaat om een groot gebouw van Mechan, een bedrijf dat landbouwvoertuigen verkoopt. De brand is nog niet onder controle.

Vanwege de vrijkomende rook vraagt de veiligheidsregio aan omwonenden om ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te schakelen, laat een woordvoerder weten.

Meerder wegen afgezet

Vanwege de vele rook die bij de brand vrijkomt, zijn enkele woningen uit voorzorg ontruimd. De bewoners zijn elders opgevangen, zegt de woordvoerder. De meeste rook trekt over het buitengebied.

Om de hulpdiensten de ruimte te geven, zijn meerdere wegen in het dorp afgezet. "Achterveld is daardoor momenteel niet bereikbaar", zegt de woordvoerder. Bewoners kunnen het dorp nog wel verlaten.