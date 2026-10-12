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Grote brand in loods Aalsmeer, veel rook in omgeving

Brand

Vandaag, 14:52

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Een grote brand in een loods aan de Aalsmeerderweg in Aalsmeer veroorzaakt maandag een rookpluim die in de wijde omgeving te zien is. Er is veel materieel van de brandweer opgeroepen. Het gaat om een loods waar auto's in staan, volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio. De brandweer zet "volop in op het voorkomen van overslag naar omliggende panden", zegt zij. Er zijn knallen gehoord, maar de oorzaak daarvan is niet bekend.

Op Schiphol is de Buitenveldertbaan gesloten, laat Luchtverkeersleiding Nederland weten. Hoelang dat zal duren, hangt af van hoe de brand zich ontwikkelt, aldus een woordvoerder. Een Schiphol-woordvoerder zegt dat het vooralsnog geen effect op aankomende of vertrekkende vluchten heeft. Er zijn eenheden van de brandweer naar de luchthaven om daar metingen uit te voeren en te kijken of er schadelijke concentraties zijn, volgens de veiligheidsregio.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP
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