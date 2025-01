A7 afgesloten bij Oudehaske: vrachtwagen met koeien in brand

De A7 is ter hoogte van het Friese Oudehaske afgesloten vanwege een vrachtwagenbrand. In de vrachtwagen bevinden zich koeien.

De brandweer is ter plaatse om het vuur onder controle te krijgen en te zorgen voor de veiligheid van de dieren. De voorkant van het voertuig staat in brand en de koeien worden eruit gehaald, meldt de Friese brandweer.

De weg richting Heerenveen is volledig afgesloten. Verkeer wordt vanaf de Afsluitdijk omgeleid via Leeuwarden over de A31 en A32. Hoe lang de afsluiting zal duren, is nog onbekend.

ANP